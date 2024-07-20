Международный научно-практический форум «Агрополигон» прошел в Домодедове

Международный научно-практический форум «Агрополигон» состоялся 18 и 19 июля в городском округе Домодедово. Он стал местом встречи ведущих экспертов агропромышленного комплекса, ученых и представителей профильных ведомств.

На форуме были представлены последние открытия в области аграрной науки, цифровые платформы для ведения сельского хозяйства, а также инновационная сельхозтехника. Глава городского округа Евгения Хрусталева подчеркнула, что это площадка, которая объединяет бизнес и науку. Она также отметила значимость подписанных соглашений о взаимодействии, которые открывают новые перспективы для развития отрасли.

Форум также предоставил возможность подмосковным производителям и их коллегам из разных уголков России продемонстрировать свою продукцию. Посетители могли ознакомиться со всем спектром товаров — от семян и удобрений до средств защиты от вредителей.

Мероприятие дополнила концертная программа и ярмарка от подмосковных производителей, где гости могли попробовать и приобрести сыры, масла, овощи и фрукты, а также молочную и мясную продукцию высокого качества, которую сложно найти в обычных супермаркетах.