Международный Кубок губернатора Московской области по гандболу пройдет в Чехове

Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов

Традиционный летний международный Кубок губернатора Московской области по гандболу примет домашняя арена клуба «Чеховские медведи» во Дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова. Соревнования пройдут 22–24 августа.

В международном турнире, помимо «Чеховских медведей», примут участие четырехкратный чемпион России волгоградский клуб «Каустик», действующий чемпион Республики Беларусь минская команда «СКА», а также действующий чемпион Ирана и базовый клуб иранской сборной «Сепахан».

В этом году клуб из Подмосковья попробует выиграть соревнования в третий раз подряд. В прошлом году Кубок губернатора Московской области по гандболу завершился 18 августа, обладателями главного трофея стали «Чеховские медведи».

Билеты на Кубок губернатора Московской области появятся в продаже ближе к началу турнира. Кроме того, будет действовать абонемент на домашние игры «Чеховских медведей».

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