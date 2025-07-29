Международный Кубок губернатора Московской области по гандболу пройдет в Чехове

В международном турнире, помимо «Чеховских медведей», примут участие четырехкратный чемпион России волгоградский клуб «Каустик», действующий чемпион Республики Беларусь минская команда «СКА», а также действующий чемпион Ирана и базовый клуб иранской сборной «Сепахан».

В этом году клуб из Подмосковья попробует выиграть соревнования в третий раз подряд. В прошлом году Кубок губернатора Московской области по гандболу завершился 18 августа, обладателями главного трофея стали «Чеховские медведи».

Билеты на Кубок губернатора Московской области появятся в продаже ближе к началу турнира. Кроме того, будет действовать абонемент на домашние игры «Чеховских медведей».