Международный Кубок губернатора Московской области по гандболу пройдет в Чехове
Традиционный летний международный Кубок губернатора Московской области по гандболу примет домашняя арена клуба «Чеховские медведи» во Дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова. Соревнования пройдут 22–24 августа.
В международном турнире, помимо «Чеховских медведей», примут участие четырехкратный чемпион России волгоградский клуб «Каустик», действующий чемпион Республики Беларусь минская команда «СКА», а также действующий чемпион Ирана и базовый клуб иранской сборной «Сепахан».
В этом году клуб из Подмосковья попробует выиграть соревнования в третий раз подряд. В прошлом году Кубок губернатора Московской области по гандболу завершился 18 августа, обладателями главного трофея стали «Чеховские медведи».
Билеты на Кубок губернатора Московской области появятся в продаже ближе к началу турнира. Кроме того, будет действовать абонемент на домашние игры «Чеховских медведей».