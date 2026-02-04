Международный конкурс саксофонистов прошел в округе Пушкинский

56 молодых саксофонистов в возрасте от 9 до 30 лет из разных регионов страны боролись за звание лучших. Соревнование впервые официально прошло в международном формате.

Конкурс «Прокофьев-САКС» проходил 1 февраля в Пушкино на базе музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева и был поддержан Министерством культуры и туризма Московской области. Он превратился в масштабное культурное событие, где участники прошли два этапа очных прослушиваний.

Выступление конкурсантов оценивало авторитетное международное жюри во главе с профессором Осакского университета искусств Ре Нода. Эксперты обращали внимание не только на технику и педагогический метод, но и на художественную зрелость и индивидуальность каждого исполнителя.

Обязательной программой для младших и средних категорий стали сочинения пушкинского композитора Сергея Реневича. Старшие конкурсанты представили сольное произведение японского гостя фестиваля.

Студенты принимающего колледжа показали отличные результаты: Павел Мартишин завоевал звание лауреата первой степени, а Дмитрий Коробов — лауреата третьей степени.

Конкурс подтвердил высокий статус и стал важной ступенью для молодых музыкантов. Он создает пространство для профессионального роста, диалога культур и укрепления международных музыкальных связей.