Международный конкурс музыкантов и чтецов начался в Серпухове

Пятый Международный конкурс «Палитра старых мастеров» стартовал 28 мая в Серпуховском историко-художественном музее. В творческих соревнованиях участвуют музыканты и чтецы из разных стран, включая Китай и Беларусь.

Исполняющая обязанности директора музея Анна Костырина и идейный вдохновитель конкурса Наталия Гаврилова поприветствовали участников и пожелали им творческих успехов.

Открыла конкурс лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, приглашенная солистка Мариинского театра Дарья Терехова. Она исполнила вальс-ариетту Джульетты из оперы.

Профессиональное жюри будет оценивать участников в номинациях: инструментальное исполнительство, художественное слово и театральное искусство, ансамбль, вокальное исполнительство.

Фестиваль организован Серпуховским историко-художественным музеем и организацией «Культурный центр „Золотая птица“» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и администрации Серпухова.