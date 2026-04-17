Международный конкурс юных чтецов прошел в Одинцове

Музей-заповедник Одинцовского округа и благотворительный фонд «Развитие социально-значимых инициатив» организовали международный конкурс «Пушкинские встречи». В нем участвовало около 20 школьников из муниципалитета и Москвы, в том числе ребята с ограниченными возможностями.

Юные чтецы обращались к стихотворениям Александра Пушкина, пушкинскому роману «Евгений Онегин», «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях». Мероприятие дополнило выступление детского квартета классической музыки «Концертино».

Конкурс чтецов стал ярким событием в жизни ребят. Они не только показали жюри свои таланты и умения, познакомились с единомышленниками, но и погрузились в неповторимую атмосферу усадьбы XVIII века, тесно связанной с именем Александра Пушкина.

После подведения итогов состоялась церемония награждения. Каждый конкурсант получил диплом и памятный подарок.