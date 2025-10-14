Международный конкурс юных чтецов произведений Пушкина пройдет в Одинцове

Международный конкурс юных чтецов произведений Александра Пушкина пройдет в усадьбе Вяземы 23 октября. В этот день школьники со всего региона продемонстрируют свое мастерство и интерпретации известных стихов.

Конкурс пройдет в музее-заповеднике Пушкина. Он направлен на воспитание любви к литературе и поддержание традиций. На сцену выйдут ребята из разных округов региона, в том числе школьники с ограниченными возможностями. Все участники конкурса получат дипломы и памятные подарки.

Зрителей также ждет концерт с участием детского ансамбля классической музыки «Концертино».

Мероприятие организует музей-заповедник совместно с благотворительным фондом «Развитие социально-значимых инициатив».