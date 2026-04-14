Международный конкурс чтецов пройдет в Одинцове 16 апреля
В Восточном флигеле усадьбы Вяземы Одинцовского округа состоится седьмой Международный конкурс юных чтецов произведений Александра Пушкина «Пушкинские встречи». Это совместное мероприятие музея-заповедника и благотворительного фонда «Развитие социально-значимых инициатив».
В творческом состязании примут участие школьники из различных населенных пунктов, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. На открытии перед гостями выступит детский квартет классической музыки «Концертино» детской музыкальной школы имени Юрия Шапорина. Участники продемонстрируют искусство декламации и интерпретации произведений классика. Каждого конкурсанта отметят дипломом и вручат памятный подарок.
Вход на мероприятие свободный. Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Большие Вяземы, Музей-заповедник Александра Пушкина.