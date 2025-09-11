Международный конкурс чтецов пройдет в Мелихове 29 января
Стартовал прием заявок на XVI Международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова. Об этом сообщили в музее-заповеднике «Мелихово».
Темой конкурса станет «Чехов и Салтыков-Щедрин».
В конкурсе могут принять участие молодые актеры и студенты последних курсов театральных вузов, в программах которых есть дисциплины «Сценическая речь» и «Художественное слово».
Заявки можно направить до 1 ноября на электронную почту Chekhov-konkurs@yandex.ru.
Прослушивания проведут 27 и 28 января 2026 года. Оценивать мастерство артистов будут знаменитые актеры и педагоги.
Победители смогут выступить на гала-концерте в день рождения Антона Чехова 29 января в «Мелихово». Там же состоится культурная программа и церемония награждения финалистов.
Иногородним участникам предоставят питание и место проживания.
Дополнительная информация о конкурсе доступна на сайте музея.