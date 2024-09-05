Международный конкурс чтецких работ имени Чехова пройдет в Подмосковье в январе

Фото: Пресс-служба Минкульттуризма МО

Прием заявок на конкурс чтецких работ имени Чехова начался в Подмосковье. Очный этап состоится в январе 2025 года.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, темой конкурса станет «Чехов и Зощенко». Отборочные туры пройдут в несколько этапов, а награждение победителей состоится в день рождения писателя 29 января в музее-заповеднике «Мелихово». Там для гостей подготовят развлекательную программу и гала-концерт.

На конкурс пригласили молодых актеров и студентов выпускных курсов театральных вузов. Их будут оценивать известные артисты, педагоги и мастера слова. Прослушивания пройдут 27 и 28 января.

Подать заявку на участие можно на адрес Chekhov-konkurs@yandex.ru до 1 ноября.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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