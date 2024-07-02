Международный конгресс по кормам прошел в научном центре в Лобне

Телеканал 360
Фото: Телеканал 360

Центр кормопроизводства имени Вильямса в Лобне встретит гостей из разных уголков страны и дружественных государств на международном конгрессе. Мероприятие станет площадкой для обмена опытом.

Это знаковое мероприятие для Федерального научного центра имени Вильямса в Лобне. Международный конгресс уже проводили на его территории 50 лет назад. Тогда его посетили представители 40 стран. В этом году конгресс направлен на усовершенствование работы в научной деятельности.

«Я только недавно была здесь и, не скрою, была приятно удивлена оснащенностью нашей лаборатории. Но самое большее, что меня удивило — это молодость сотрудников, которые там работают», — рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

В институте недавно появилось новейшее оборудование. Это аппарат, похожий на компьютерный томограф в медицине. Обновление позволит более детально изучать флору. Паспорта растений центра имени Вильямса — знак качества, на который ориентируются агрономы страны.

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