Международный конгресс по кормам прошел в научном центре в Лобне

Центр кормопроизводства имени Вильямса в Лобне встретит гостей из разных уголков страны и дружественных государств на международном конгрессе. Мероприятие станет площадкой для обмена опытом.

Это знаковое мероприятие для Федерального научного центра имени Вильямса в Лобне. Международный конгресс уже проводили на его территории 50 лет назад. Тогда его посетили представители 40 стран. В этом году конгресс направлен на усовершенствование работы в научной деятельности.

«Я только недавно была здесь и, не скрою, была приятно удивлена оснащенностью нашей лаборатории. Но самое большее, что меня удивило — это молодость сотрудников, которые там работают», — рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.