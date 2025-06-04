Международный конгресс по кормам начал работу в Лобне

В городском округе Лобня на базе Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени Вильямса стартовал IV Международный конгресс по кормам. Его приурочили к 105-летию Воронежской опытной станции по многолетним травам.

С 1920-го года воронежские селекционеры изучают условия, необходимые для успешного роста, способы посева и ухода за многолетними растениями. «Мы практически выращиваем все многолетние травы, которые произрастают в Воронежской области, в центральном Черноземье. У нас очень большая преемственность, еще раз горжусь тем вековым опытом, который за плечами станции, и идем вперед», — сказал руководитель Воронежской опытной станции по многолетним травам Сергей Сапрыкин.

Воронежская опытная станция входит в состав крупнейшего в России федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени Вильямса, на базе которого и собрались ведущие ученые и селекционеры. Центр, недавно отметивший столетний юбилей, координирует работу десятков НИИ по всей стране и вносит огромный вклад в развитие сельскохозяйственной науки.

«Мы недавно вошли в консорциум из четырех научных центров и вместе создали центр мирового уровня по селекции сельскохозяйственных растений. Это предполагает дополнительную грантовую поддержку в размере 320 миллионов в год на все четыре центра. Это позволит нам обновить материально-техническую базу, оборудование, повысить зарплату нашим селекционерам», — рассказал директор центра Олег Разин.

Открытие мероприятия прошло при участии главы муниципалитета Анны Кротовой. В ходе пленарного заседания с научным докладом выступил академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук и почетный гражданин Лобни Владимир Косолапов.

В работе конгресса участвуют ведущие специалисты из России и зарубежья, а также представители Министерства сельского хозяйства и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.