Международный кинофестиваль завершился в Павловском Посаде

Конкурс под названием «17 мгновений» в честь актера Вячеслава Тихонова проходил уже в девятый раз. В программу вошли 10 полнометражных художественных фильмов и пять многосерийных лент.

На фестивале также представили семь фильмов, приуроченных к Году защитника Отечества, пять документальных лент, 13 ретроспективных показов и восемь внеконкурсных картин, подходящих для семейного просмотра.

Особый колорит фестивалю добавили конкурс актерской песни «Эх, яблочко!», мастер-классы и круглые столы для профессионального обмена опытом. Зрители также оценили возможность оценить три спектакля: «Всегда ты будешь», «Ополчение невест» и «Ищу любимую».

Гран-при в этом году жюри присудило телесериалу «Минута тишины» режиссера Ильи Шеховцова. Илья Тилькин и Владимир Потанин удостоились приза «За лучший сценарий» имени Юлиана Семенова. За выдающуюся операторскую работу был отмечен Владислав Опельянц, работавший над фильмом «Лесной царь». Диплом «Первое мгновение» за режиссерский и сценарный дебют вручили Дмитрию Белосохову за фильм «Красные ленты». Обладателями призов за лучшие роли стали Кристина Трейстер, сыгравшая в сериале «Натали и Александр», и Игорь Петренко за сериал «Адмирал Кузнецов».

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов отметил, что четыре дня фестиваля пролетели, как один миг. «Я надеюсь, что организаторы смогли подарить зрителям незабываемые эмоции, которые останутся в их сердцах», — добавил руководитель муниципалитета.