Международный кинофестиваль прошел в Павлово-Посадском округе

Главный приз — Гран-при — получил полнометражный фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссера Андрея Зайцева. Приз за лучшую режиссуру имени Татьяны Лиозновой вручили Сергею Чекалову, снявшему сериал «Константинополь». За лучший сценарий отметили Василия Шевцова и Максима Беспалова (сериал «Победа»).

Лучшим актерским ансамблем признали Светлану Крючкову и Александра Адабашьяна из фильма-победителя. Приз за операторскую работу получил Тим Лобов («Семейное счастье»). Дебютные награды «Первое мгновение» вручили Ивану Харатьяну («Каруза») и Рауляю Гейдарову («День рождения Сидни Люмета»).

Специальным призом Российского военно-исторического общества отметили документальный фильм «Голод. План Бакке», созданный по книге Егора Яковлева.

Организаторы поблагодарили дочь актера Анну Тихонову за поддержку, а также губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, депутатов и Министерство культуры и туризма Московской области за содействие. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес актеров, режиссеров, сценаристов, волонтеров и всех, кто сделал фестиваль ярким событием.