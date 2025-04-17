Международный кинофестиваль пройдет в Павловском Посаде в апреле

Пресс-служба IX Международного кинофестиваля «17 мгновений...» им. В. Тихонова

Фото: Пресс-служба IX Международного кинофестиваля «17 мгновений...» им. В. Тихонова

С 24 по 27 апреля в Павловском Посаде пройдет Международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова. В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Ежегодно фестиваль собирает известных актеров, режиссеров, продюсеров и начинающих авторов. Его главная цель — поддерживать создателей кино для всей семьи и молодежи.

В этом году в программе два конкурсных направления: полнометражные фильмы и сериалы. Вне конкурса покажут еще 22 картины.

Также запланированы ретроспективные показы, спектакли, конкурс актерской песни «Эх, яблочко», встречи с артистами, экскурсии, круглые столы и мастер-классы. Особый акцент в этом году — на патриотических фильмах.

Будут и бесплатные показы фильмов с участием Вячеслава Тихонова, а также картины, посвященные теме защиты Отечества. В театральной программе — спектакли театра «У Никитских ворот», Владимирского театра драмы и Московского армянского театра Славы Степаняна.

Мероприятия фестиваля пройдут в культурных учреждениях города. Главной площадкой станет Дом-музей Вячеслава Тихонова — современное мультимедийное пространство с выставками, экскурсиями и лекциями. С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.