Международный кинофестиваль начался в Павловском Посаде | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 09:38 Международный кинофестиваль начался в Павловском Посаде Телеканал «360»

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Кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений…» в восьмой раз принимает гостей в Павловском Посаде, на малой родине народного артиста. Это площадка для молодых кинематографистов со всего мира, которые создают фильмы и телесериалы для детско-юношеской аудитории и семейного просмотра.

На этот раз фестиваль посвятили Году семьи. Торжественная церемония открытия фестиваля началась у памятника Вячеславу Тихонову и продолжилась в Доме культуры «Октябрь».

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«Этот фестиваль — мост между прошлым и будущем, по которому мы передаем смыслы и ценности, которые имели и несли зрителям актеры золотого века кино», — сказала президент фестиваля «17 мгновений…» Анна Тихонова.

Жюри смотра возглавил режиссер и народный артист России Николай Бурляев. У кинофестиваля уже есть свои традиции. Почетные гости оставляют отпечатки своих рук для Аллеи Славы дома-музея Вячеслава Тихонова. Свой отпечаток оставил и председатель жюри.

Вместе с Николаем Бурляевым работы номинантов оценят кинооператор Игорь Клебанов, актриса Мария Шукшина, директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, индийский продюсер и режиссер Сарфораз Алам Софу.

«Это уникальный фестиваль. Он не такой большой, как другие уже известные площадки. Но он будет подлинным, с высокими требованиями и к фильмам, и к участникам», — отметила член жюри фестиваля «17 мгновений…» Ольга Будина.

На фестивале заявлены сериалы, художественные и документальные фильмы. Среди номинаций — лучший киносериал, режиссура, сценарий, музыка, операторская работа, лучшая мужская и лучшая женская роль. Помимо основных номинаций, будут вручены специальные призы «Кумир поколения» и «Гордость и слава России». Кинофестиваль продлится четыре дня — до 28 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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