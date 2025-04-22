Международный кинофестиваль «День Победы» прошел в Одинцове

Международный кинофестиваль «День Победы» прошел в четвертый раз в Подмосковье. Показы фильмов прошли в нескольких городах, включая Одинцово, Лыткарино, Красногорск и Подольск.

Значительное количество заявок поступило на конкурс в этом году — 220 фильмов от участников из России и других стран, таких как Казахстан, Узбекистан, Сербия, Белоруссия и даже Корейская Народно-Демократическая Республика. Президент фестиваля Сергей Русаков отметил, что конкуренция была особенно высокой.

Гран-при фестиваля был присужден молодому режиссеру из Санкт-Петербурга Илье Северову за его короткометражный фильм «Трезорка», основанный на реальных событиях. Фильм рассказывает трогательную историю о преданном псе, который сделал все возможное, чтобы спасти свою семью, он даже охотился на зайцев и другую дичь, чтобы обеспечить своих хозяев.

Илья Северов, выходя на сцену для благодарственной речи, выразил свои чувства, посвящая победу замечательному актеру Алексею Алексеевичу Булатову, который, к сожалению, не дожил до дня фестиваля. Он отметил, что чувствует присутствие Булатова в духе и упомянул, что тот ушел из жизни 27 января — в день снятия блокады Ленинграда. Илья также выразил благодарность всем, кто защищал Родину и продолжает это делать в настоящее время.