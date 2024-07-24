Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет в Коломне 7 и 14 сентября

XII Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет 7 и 14 сентября в Коломне. Гостей ждут выступления известных авторов и обсуждение бестселлеров нон-фикшн на сцене «Открытой литературной студии», спектакли в интерьерах города для детей и взрослых, дегустация продуктов на слоу-фуд маркете и многое другое.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль, который проходит в Коломне с 2011 года, сочетает литературу, садоводство, искусство, музыку, театр и гастрономию. В этом году его решили проводить две субботы подряд.

В первую субботу, 7 сентября, пройдет программа «Угощение садом». Все желающие смогут прогуляться по саду, вдохнуть ароматы цветущих растений. Гостей также ждут презентации книжных новинок в «Издательском павильоне» и программа встреч с детскими издательствами, «музыка на траве», концерты в скверах и на набережной, книжные и детские ярмарки, интересные мастер-классы и угощения.

В музыкальной программе — музыка звучащего сада: от фолка до оркестровой музыки. Также состоится премьера сочинения «Хрустальные сады» молодого российского композитора Лидии-Марии Кошевой.

«Городской обед» во дворе музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в этом году будет угощать плодами сада. Гостям расскажут о старинных рецептах варенья и предложат сварить свое.

Мероприятия фестиваля пройдут в сквере имени Зайцева, сквере имени Гагарина, музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», музее-лаборатории «Шелковая фабрика» и на Москворецкой набережной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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