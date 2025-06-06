Международный инклюзивный фестиваль «Мир без границ» пройдет 8 июня в Одинцове. Его участниками станут дети с особенностями здоровья из разных регионов России и дружественных стран: Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Абхазии, Киргизии. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

На нем ребята с ОВЗ смогут раскрыть свои таланты и реализовать творческие фантазии.

В ведомстве добавили, что событие проводится ежегодно и входит в топ лучших социальных проектов страны. За время существования в фестивале приняли участие более 25 тысяч человек.

Организатором выступает Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья. Поддержку в проведении оказывают губернатор региона, уполномоченный при президенте по правам ребенка и Россотрудничество.

Участников и зрителей ждут 8 июня в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе. Творческие площадки начнут работать в 12:00.