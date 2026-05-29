Международный инклюзивный фестиваль для детей и молодежи проведут в Одинцове

В Одинцове 7 июня состоится четвертый международный инклюзивный фестиваль творчества детей и молодежи «Мир без границ». Организатором выступит Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья при поддержке губернатора Московской области, Общественной палаты региона, аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка и Россотрудничества.

Фестиваль пройдет на площадке Одинцовского спортивно-зрелищного комплекса на улице Маршала Жукова. Работа творческих зон начнется в 11:00, а торжественная церемония открытия запланирована на 13:00.

Организаторы отмечают, что проект направлен на поддержку детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие их творческого потенциала и создание пространства для общения и самореализации. За годы существования фестиваля его участниками стали более 30 тысяч человек, а сам проект вошел в число 100 лучших социальных инициатив России.

В этом году мероприятие объединит участников не только из разных регионов страны, но и из других государств. Благодаря грантовой поддержке на фестиваль приедут дети и молодежь из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Абхазии. Всего ожидается около 90 гостей.

Председателя Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инну Орлову ранее отметили благодарственным письмом президента России за организацию общественно значимых мероприятий.

Организация работает с 2016 года и объединяет семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и взрослых инвалидов со всего Подмосковья.

Ассоциация занимается вопросами медицинской и социальной реабилитации, поддержки семей, социализации детей и помощи родителям. Среди проектов — программа поддержки матерей детей-инвалидов «Про нее», а также международный фестиваль «Мир без границ».