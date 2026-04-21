Международный инклюзивный форум пройдет в Солнечногорске в августе

Международный инклюзивные форум «Территория ритма» пройдет в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске с 14 по 17 августа. С 2017 года у нем приняли участие порядка четырех тысяч человек из 70 регионов России и из-за рубежа. Они создали свыше 80 социальных предприятий, реализовали 90 инициатив и получили более 60 грантов.

Форум направлен на формирование лидерских и управленческих качеств. Он реализуется по пяти трекам, включая развитие НКО, реинтеграцию бойцов СВО, инклюзивное образование и другие.

Принять участие в событии могут жители России, Абхазии, Белоруссии и Казахстана от 18 лет, которые хотят развиваться в социальном предпринимательстве. Подать заявку можно до 1 июля по ссылке.