Международный футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» пройдет в Химках

С 9 по 12 августа в Химках пройдет VIII международный детский турнир «Кубок Игоря Акинфеева». Первые такие соревнования состоялись в 2018 году, объединив детские школы Подмосковья.

С 9 по 12 августа на поле выйдут 20 команд из трех стран. Групповые матчи состоятся 9 и 10 августа на стадионах «Родина» и «Новые Химки». Финалы и гала-матч пройдут 12 августа на «Арене Химки».

В турнире примут участие ведущие академии из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодара, Ростовской и Ярославской областей, а также Республики Крым. Московскую область представят СШОР «Химки» и «Мастер-Сатурн». Среди зарубежных участников — «Пахтакор» из Узбекистана и «Динамо-Минск» из Белоруссии.

Особое событие — гала-матч, в котором встретятся «Семья ЦСКА» и «Сборная России-2008». На поле выйдут футбольные легенды: победители Кубка УЕФА, бронзовые призеры Евро, чемпионы России, а также артисты, блогеры, телеведущие и юмористы.

«Для наших ребят участие в таком турнире — это возможность проявить себя на международном уровне и представить не только родной город, но и всю Московскую область. Уверен, что наши юные футболисты достойно выступят и покажут, что подмосковная школа футбола занимает серьезные позиции», — отметил депутат, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.

В программе турнира — не только классические матчи, но и авторские дисциплины Игоря Акинфеева: кипербол и кипербатл.