Международный форум по борьбе с подростковым терроризмом провели в Орехово-Зуеве

Международный форум по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде провели в Орехово-Зуевском ГГТУ. В виртуальной конференции приняли участие более 300 участников из 21 региона России, а также представители Республики Кыргызстан.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, эксперты из Истринского профессионального колледжа–филиала ГГТУ представили результаты исследования по профилактике девиантного поведения среди подростков.

Подмосковные педагоги поделились с коллегами успешными методиками для коррекции агрессивного поведения детей, а также рассказали о своей просветительской и воспитательной работе с подростками.

Участники также обсудили, как наиболее эффективно бороться со школьным буллингом.

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