Международный бизнес-форум «Россия — Китай» прошел в Химках

Участники форума обсудили особенности импорта, а также затронули тему развития бесплатного образования для иностранцев.

«Мне очень приятно, что получилось собрать всех в одном месте для того, чтобы каждый мог поделиться опытом и рассказать про свою продукцию. Сотрудничество России и Китая открывает обширные горизонты для бизнеса. Мы стремимся к развитию и поэтому очень важно, чтобы оно было гармоничным и плодотворным», — прокомментировал руководитель подразделения Торгово-промышленной палаты Подмосковья в городском округе Химки Артур Каримов.

Пресс-секретарь союза китайских предпринимателей Ван Сяожань рассказал о развитии отношений бизнес-сообществ Москвы и Пекина.

«На данный момент идет очень активное взаимодействие в сферах экономики, культуры, науки и промышленности. Именно сейчас наступило то время, когда нам необходимо объединиться и показать значимость наших совместных проектов», — отметил он.

Для участников форума провели экскурсию по усадьбе Середниково, а студенты Московского государственного института культуры исполнили для них патриотические песни. Мероприятие посетила и заслуженный деятель культуры, певица Виктория Цыганова, которая представила модный показ собственной коллекции одежды.

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