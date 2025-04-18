Международный форум педагогического образования начался в Орехово-Зуеве

Форум «ПРОпедклассы — 2025» стартовал в Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуеве. На нем обсудят успешные практики и актуальные вопросы в сфере дополнительного профессионального образования педагогов.

Участниками мероприятия станут представители органов государственной власти, ученые, а также педагоги и эксперты из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, ЮАР и других стран. Для них организуют пленарные заседания, мастер-классы, дискуссии и работу интерактивных площадок. Одна из них состоится в гимназии № 9 в Электростали.

Поприветствовали участников открытия международного форума ректор университета Галина Скударева, первый заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Кузнецова и представители регионального Министерства образования, а также депутаты Московской областной думы.

Темой обсуждения стал опыт работы психолого-педагогических классов в школах разных стран и городов. Совместный доклад о модели, которая существует в Подмосковье, представили Галина Скударева и начальник управления образования Электростали Елена Митькина.