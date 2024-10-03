Международный форум особых экономических зон начался в Дубне

II Международный форум особых экономических зон стартовал в ОЭЗ «Дубна». На него съехались представители из 15 стран мира, чтобы обсудить вопросы сотрудничества, а также обменяться опытом.

По словам директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаила Лабудина, в этом году в форуме принимает участие большое количество представителей федеральных органов власти, бизнеса, экспертного сообщества.

«В ходе форума мы затронем такие темы, как нормативно-правовое регулирование, цели устойчивого развития, промышленный туризм, обсудим кооперацию между нашими странами в рамках взаимодействия по международной кооперации и экспорту», — пояснил Лабудин.

На форуме, который продлится два дня, 2 и 4 октября, гости примут участие в сессиях по инфраструктурному развитию, законодательному регулированию особых экономических зон, промышленному туризму, а также в круглых столах с участием представителей государства и бизнеса.

Ожидается также подписание соглашений о сотрудничестве. Кроме того, участников познакомят с передовыми технологиями ОЭЗ.

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