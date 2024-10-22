Международный фестиваль спортивного кино стартует в Красногорске 23 октября

Международный фестиваль спортивного кино KRASNOGORSKI начнется 23 октября в кинозале Российского государственного архива кинофотодокументов в Красногорске. Фестиваль проводится в 22 раз и откроет неделю спорта и кино в регионе, которая продлится до 30 октября.

В рамках мероприятия зрителей ожидают бесплатные кинопоказы конкурсных фильмов, а также встречи с создателями кино и известными спортсменами. В программе фестиваля представят более 50 документальных, художественных и анимационных фильмов от кинематографистов из России, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Армении, Киргизии и Казахстана.

Традиционно международное жюри будет состоять из представителей искусства, культуры, спорта, а также известных общественных деятелей и руководителей СМИ. Вход для всех зрителей свободный.

Программа недели спорта и кино в Подмосковье включает показ фильма «Хоккейные папы» режиссера Андрея Булатова, который состоится 23 октября, фильм «Самый лучший тренер в мире — Павел Фёдорович Сандырин» режиссера Олега Шиловского — 25 октября, а также фильм «Под двумя небесами» режиссера Виталия Минорского — 30 октября.

Более подробную информацию о проведении мероприятия можно найти на официальном сайте.