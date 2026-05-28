Международный фестиваль спаржи пройдет в Озерах 30 мая

Масштабное гастрономическое событие будет проходить с 16:00 до 21:00 в парке «Сосновый Бор». Шеф-повара из Москвы и Коломны продемонстрируют авторские изыски.

В программе: классический крем-суп, спаржа альденте с пряными травами, запеченные стебли под расплавленным сыром и многое другое. Гости фестиваля не просто будут пробовать блюда — они станут участниками.

«Сочная, хрустящая, тающая во рту… После первой вилки вы поймете, почему ради этого овоща стоит ждать три года (именно столько не дает урожай молодая плантация) и почему гурманы прошлых веков так ценили спаржу», — рассказывают организаторы.

Спаржа — это не просто овощ. Это целая история, которую подавали к столу в имениях Раневской и Гаева. Чехов не случайно упоминал спаржу. Она — символ тонкой, интеллигентной кухни, где ценили каждый сезонный дар земли. А еще семья Чеховых сама выращивала спаржу и артишоки в Мелихове.

Сегодня спаржу часто называют французским деликатесом или модным ресторанным трендом. Но это не совсем так. Испокон веков на подмосковных землях — включая Коломну и Озеры — ее выращивали с особым трепетом. Белые, зеленые и лиловые побеги ценились не меньше заморских вин. В дворянских усадьбах знали десятки способов приготовления: варили в сахарной воде, сушили впрок, запекали с маслом, подавали с гордыми крепостными соусами.