Международный фестиваль современной этнической культуры пройдет в Красногорске

Международный телевизионный фестиваль современной этнической культуры «RUS_СВЕТ» пройдет в Красногорске. Заявку на участие можно подать до 25 июня.
Проект направлен на сохранение и продвижение национальных культурных традиций народов России и дружественных государств.
Принять участие в фестивале могут предприниматели, создатели личных брендов, а также представители медиа и музыкальной сферы.
В рамках направления «RUS_ФОЛК» пройдет конкурс этнической музыки. Желающие продемонстрировать свои товары смогут сделать это на площадке «RUS_МАРКЕТ». Самые творческие участники получат возможность показать мастерство на конкурсе «RUS_АРТ».
Премьер Канады пообещал Украине новый пакет помощи и санкции против России
Свыше 700 входных групп отремонтировали в домах Подмосковья в мае
Провалившегося в водопроводный коллектор котенка спасли в Дубне
Иран ударил по авиабазам Израиля
Мерц пригрозил Ирану полным уничтожением ядерной программы
«Нелепые идеи». Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте