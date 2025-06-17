Международный фестиваль современной этнической культуры пройдет в Красногорске

Международный телевизионный фестиваль современной этнической культуры «RUS_СВЕТ» пройдет в Красногорске. Заявку на участие можно подать до 25 июня.

Проект направлен на сохранение и продвижение национальных культурных традиций народов России и дружественных государств.

Принять участие в фестивале могут предприниматели, создатели личных брендов, а также представители медиа и музыкальной сферы.

В рамках направления «RUS_ФОЛК» пройдет конкурс этнической музыки. Желающие продемонстрировать свои товары смогут сделать это на площадке «RUS_МАРКЕТ». Самые творческие участники получат возможность показать мастерство на конкурсе «RUS_АРТ».