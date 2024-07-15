Международный фестиваль «Сильные фигуры» завершился в Подмосковье

В первый день фестиваля прошел международный турнир по гольфу, где свои навыки продемонстрировали спортсмены из более чем десяти стран мира, включая Россию, Индию, Сирию, Вьетнам, Гану, Малайзию, Бангладеш, Шри-Ланку, Белоруссию, Узбекистан и другие.

В дисциплине парного бест-бола в стейблфорде победителем вышла команда, представленная Александром Силиным и Екатериной Петровой. Второе место занял дуэт Татьяны Нарышкиной и Александра Чекалина, и, хотя они также имели 44 очка, победа досталась первой команде из-за лучших результатов на второй девятке.

Третье место поделили три пары, которые заработали по 41 очку: Александр Бородаев и Алексей Матросов, Евгений Ковтун и Нина Пегова, а также Ручир Капур и Максим Шокун.

Во второй день фестиваля состоялся матч по гольфу между сборной России и сборной мира, где участвовали спортсмены из 12 различных стран. По итогам поединка со счетом 11,5:6,5 победу одержала российская команда. Капитан сборной мира Саттар Миа из Бангладеш был признан лучшим игроком турнира.

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