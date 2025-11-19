Международный фестиваль школьного спорта стран СНГ начался в Химках

В городском округе Химки стартовал XII фестиваль школьного спорта среди стран СНГ. Мероприятие, организованно при поддержке «Единой России» в рамках партпроекта «Детский спорт», продлится с 17 по 20 ноября.

На площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» развернулись соревнования по семи дисциплинам: настольному теннису, волейболу, баскетболу 3x3, мини-футболу, шахматам, спортивной борьбе и бадминтону.

«На этом ковре выступают будущие чемпионы Олимпийских игр и чемпионатов мира», — сказал президент Федерации спортивной борьбы в Химках Игорь Панчук

В состязаниях по борьбе участвуют спортсмены из Ростова-на-Дону, Калининграда, ЛНР и ДНР, а химкинские борцы представляют Московскую область. Соревнования проходят по трем олимпийским дисциплинам: вольной, греко-римской и женской борьбе.

Помимо спортивных баталий, участников ждет насыщенная культурная программа, новые знакомства и незабываемые впечатления от пребывания в Химках.