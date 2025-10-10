Международный фестиваль школьного спорта «Россия — Беларусь» пройдет с 13 по 15 октября в Химках. Спортивное мероприятие проводится в различных регионах России с 2013 года.

В соревнованиях примут участие юные спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет, представляющие школьные команды из стран СНГ.

На фестивале разыграют медали в мини-футболе и спортивной борьбе, включая вольную, греко-римскую и женскую дисциплины. В мини-футболе выступят 50 участников из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В спортивной борьбе сойдутся 40 школьников из Белоруссии, а команды из Химок и других городов Московской области представят Россию.

Все мероприятия пройдут на спортивных площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» в микрорайоне Подрезково, начиная с 10:00. Адрес комплекса: улица Школьная, дом 1б. Вход для болельщиков бесплатный.

Эти соревнования предоставляют молодым спортсменам возможность развиваться и готовиться к будущим достижениям. Однако, по словам президента Федерации спортивной борьбы в Химках Игоря Панчука, основная цель фестиваля — знакомство с культурными традициями соседних стран и укрепление дружественных связей.

В прошлом году спортсмен из Химок Тигран Багдасарян в составе сборной Московской области одержал победу над командами из ДНР и Приднестровья.