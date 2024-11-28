Международный фестиваль школьного спорта начался в Химках

Международный фестиваль школьного спорта среди стран СНГ начался в Химках. В нем примут участие более 50 человек из разных регионов России и Белоруссии.

В турнире будут участвовать юноши и девушки от 11 до 13 лет в составе школьных команд. С приветственным словом к ним обратился местный депутат и президент федерации спортивной борьбы округа Игорь Панчук.

«Данные соревнования дадут возможность дальше прогрессировать ребятам, развиваться и выступать уже на более высоком уровне. Но главная цель фестиваля — знакомство с культурой соседних стран и укрепление дружеских отношений», — отметил он.

Фестиваль ежегодно проводят в разных регионах России с 2013 года. В этом году турнир проведут по шести видам спорта. Это спортивная борьба, настольный теннис, волейбол, баскетбол 3×3, мини-футбол и шахматы.