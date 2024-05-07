Международный фестиваль «Русская классика» начался в Лобне | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 16:43 Международный фестиваль «Русская классика» начался в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360 в

В театре «Камерная сцена» в Лобне прошло открытие XXVIII международного молодежного театрального фестиваля «Русская классика». В нем примут участие коллективы из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

В церемонии открытия принял участие первый заместитель главы муниципалитета Владимир Зиновьев. Он отметил, что мероприятие разделено на две части: начинают школьные и любительские театральные группы, за ними следуют выступления профессиональных театров.

Реклама

В первой части программы зрители увидят 35 спектаклей, основанных на работах русских классиков и произведениях современных драматургов, представленных театральными студиями из Москвы, Лобни, Подольска, Волоколамска, Химок, Долгопрудного и Дмитровского района.

Профессиональный сегмент фестиваля откроется 21 мая в 17:00. В нем примут участие коллективы из Омского государственного Северного драматического театра, Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского, Арзамасского театра драмы, Независимого Петербургского театра, Литературного театра Олега Попова из Санкт-Петербурга и московских театров «Этот театр», «Театральный особнякЪ» и театр Грановского.

Международное представительство на фестивале обеспечат: «Свободная сцена» (Кыргызстан), театральная группа «Чайка» (Иран), Китайская академия оперы «Пекинская опера» и Китайский народный художественный театр из Чэнду Цонфу (Китай), а также Младинско Детски Театар Крин из Скопье (Северная Македония).

Завершение профессиональной части фестиваля запланировано на 29 мая в 15:00 в «Камерной сцене».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».