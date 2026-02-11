Международный фестиваль «Российская шахматная корона» пройдет в Подмосковье

Международный фестиваль «Российская шахматная корона» пройдет в отеле «Гринвуд» в Красногорске с 17 по 28 февраля. Общий призовой фонд составит 7,5 миллиона рублей. В турнирах будут участвовать представители около 20 стран, в числе которых Аргентина, Индия, Киргизия, Куба, Таиланд, Лаос, Непал и другие.

Как рассказали в региональном Минспорте, в программу фестиваля войдут четыре тернира: классические для участников с рейтингом 2050+ и возможностью выполнения норм международных званий, открытые соревнования по быстрым шахматам, блицу и классике для всех желающих.

Параллельно с фестивалем состоится Шахматный лагерь Сергея Карякина. Там участники смогут соврестить игру в турнире и тренировочную программу с ведущими тренерами страны.

«В программе запланированы очные и онлайн-тренировки, сеансы одновременной игры, мастер-классы и практические разборы партий. Занятия проведут специалисты, работающие с онлайн-школой Сергея Карякина и сборными командами Московской области, включая международных гроссмейстеров и мастеров», — рассказали в министерстве.

Узнать больше о лагере и зарегистрироваться можно на сайте.