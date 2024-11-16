Международный фестиваль патриотических фильмов открылся в Волоколамске

В Волоколамске открылся ХХ Международный фестиваль военно-патриотических фильмов. В этом году работы представят кинематографисты из России, Беларуси и Казахстана.

Торжественная церемония открытия прошла во Дворце спорта «Лама» . В этом году фестиваль посвятили 80-летию со Дня Победы. Организаторы проведут четыре конкурса. Они определят лучший игровой фильм, документальный фильм, киноленту о Донбассе и Новороссии , а также очерк о специальной военной операции, снятый фронтовыми корреспондентами.

« Мы начинаем мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. „Волоколамский рубеж“ всегда был историческим фестивалем, и ретрансляция фильмов здесь была всегда военной тематики. Историческую память надо продлевать в наших детях и внуках. Именно поэтому он так полюбился жителям Волоколамского округа», — рассказала глава Наталья Козлова.

За 20 лет существования фестиваля показали фильмы из 59 стран ближнего и дальнего зарубежья: Европы, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки и Африки.