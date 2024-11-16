Международный фестиваль патриотических фильмов открылся в Волоколамске
В Волоколамске открылся ХХ Международный фестиваль военно-патриотических фильмов. В этом году работы представят кинематографисты из России, Беларуси и Казахстана.
Торжественная церемония открытия прошла во Дворце спорта «Лама». В этом году фестиваль посвятили 80-летию со Дня Победы. Организаторы проведут четыре конкурса. Они определят лучший игровой фильм, документальный фильм, киноленту о Донбассе и Новороссии, а также очерк о специальной военной операции, снятый фронтовыми корреспондентами.
«Мы начинаем мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. „Волоколамский рубеж“ всегда был историческим фестивалем, и ретрансляция фильмов здесь была всегда военной тематики. Историческую память надо продлевать в наших детях и внуках. Именно поэтому он так полюбился жителям Волоколамского округа», — рассказала глава Наталья Козлова.
За 20 лет существования фестиваля показали фильмы из 59 стран ближнего и дальнего зарубежья: Европы, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки и Африки.
Участники торжественного открытия услышали приветственные слова президента России Владимира Путина, председателя Союза кинематографистов, посмотрели отрывки фильмов советской и мировой киноклассики, увидели выступления популярных российских актеров и творческие номера волоколамских коллективов.
«Сегодня невольно проходит параллель между Волоколамским рубежом. Я, кстати, посетил мемориал-памятник панфиловцам и Саур-Могилу, которую уже восстановили. К сожалению, она была утрачена. Если бы мы раньше этим занимались, пропагандировали, то, наверное, не возродился бы тот фашизм на Украине», — отметил исполняющий обязанности министра культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков.
Организаторы подготовили не только конкурсные показы, но и творческие встречи с актерами и режиссерами.
Отметим, фестиваль нацелен на сохранение исторической памяти. В годы Великой Отечественной войны волоколамская земля стала серьезным рубежом перед движущимися к Москве немецко-фашистскими захватчиками. В Дубосекове погибли 28 героев-панфиловцев, а под Яропольцом — свыше тысячи Кремлевских курсантов. Они больше двух месяцев отражали атаки врага.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».