Международный фестиваль народного творчества прошел в Красногорске

Фестиваль «Арт-фолк России» прошел на Ивановских прудах в Красногорске. В нем поучаствовали более 200 творческих коллективов из разных регионов нашей страны, а также из Белоруссии.

Мероприятие проходит в Красногорске уже в четвертый раз. В этом году на него приехали более 200 коллективов, в том числе из белорусского города-побратима Кореличи.

«Идея зародилась с того, что в России проживает очень много различных народностей, а мероприятий, направленных на популяризацию их творчества, не так уж и много. Наша особенность — это площадка „Преемственность“, это форумная площадка общения между регионами, обмен опытом», — прокомментировал председатель Совета по делам молодежи Красногорска Ярослав Птушко.

Инициировали мероприятие культурно-досуговые центры «Красногорье» и «Подмосковье», «Молодежный центр», а также «Парки Красногорска».

Для гостей также организовали фестиваль шарлоток. В нем поучаствовали члены клуба «Активное долголетие», представители Всероссийского общества инвалидов, учащиеся школ и представители общественных организаций.

Все участники фестиваля получили памятные призы.

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