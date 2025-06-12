Международный фестиваль «Мир без границ» для детей с ОВЗ прошел в Одинцове

В Одинцове прошел Международный фестиваль «Мир без границ», на который прибыли дети с ограниченными возможностями здоровья из регионов России и других стран. Одним из самых запоминающихся участников стал 12-летний Джахонгир Абдувалиев из Самарканда, Узбекистан.

Мальчик полностью слеп. На сцене его сопровождала мама Мадина, и когда он исполнил песню «День Победы», зрители в зале встали — увидели в нем настоящий талант. Джахонгир, несмотря на отсутствие музыкального образования, показал завораживающее исполнение.

Своим талантом мальчик уже успел прославиться не только в Узбекистане, но и за границей — недавно он вернулся с победой из Италии. На фестиваль он приехал, чтобы встретиться с другими детьми и поделиться своим искусством. Джахонгир прислал видеозапись на конкурс и, успешно пройдя отбор, оказался в Подмосковье, чтобы порадовать зрителей своим выступлением.

На фестивале «Мир без границ» много таких талантливых ребят. Заместитель министра социального развития Московской области Евгений Ермилов отметил важность творчества в жизни детей с ограниченными возможностями. Он подчеркнул, что творческая деятельность способствует их реабилитации и развивает их таланты.

«Выступления детей в этом году посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и они очень трогательные. Весь зал был тронут», — добавил Ермилов.