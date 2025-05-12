Международный фестиваль «Мелиховская весна» пройдет в Чехове

Старейший в России театральный смотр спектаклей по произведениям Антона Чехова пройдет с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике «Мелихово». Фестиваль ежегодно организуют с 2000 года.

Участие в конкурсе принимают профессиональные театры и творческие коллективы из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Они представят более 20 постановок на произведения Чехова или о Чехове.

По традиции пройдет программа «Чехов+», в рамках которой в этом году покажут спектакли по произведениям Уильяма Шекспира. Также состоятся творческие встречи с артистами и режиссерами, организованные Академией кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

Постановки покажут на уличной сцене, в театральном дворе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Купить билеты и посмотреть афишу спектаклей можно сайте музея.

Ежегодно фестиваль «Мелиховская весна» проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.