Международный фестиваль кузнечного искусства пройдет в Павловском Посаде

Праздник начнется с молебна в 10:00, официальное открытие — в 10:30. После этого детей и взрослых будут развлекать аниматоры. С 12:00 на основной сцене выступят православный детский хор, певица Ольга Рыбникова, автор-исполнитель Александр Щербаков и фронтовая артистка Дарья Маслова.

В 13:00 пройдет экскурсия по храму монастыря. После 15:10 зрители увидят показательные выступления конного клуба «Готфы», катание на лошадях, работу кузнецов и акцию «Письмо солдату». Для гостей проведут мастер-классы по ремеслам и звонарному искусству. Весь день будут работать ярмарка, выставка-продажа изделий мастерской «Шмель» и буфет.

Вход свободный для гостей всех возрастов. Организаторы приглашают всех, кто любит звон металла, народные песни и добрую атмосферу православного праздника.​​