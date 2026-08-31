Международный фестиваль колокольного звона прошел в Химках

На территории Богоявленского храма в микрорайоне Фирсановка в Химках 29 августа прошел III Международный фестиваль колокольного звона «Фирсановский Благовест». Впервые к российским мастерам присоединились звонари из Беларуси.

Фестиваль создан в 2024 году по благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла. Инициаторами выступили иерей Кирилл Сушков и Марианна Савенкова.

«Я очень рада, что сегодня у нас есть возможность услышать живое звучание колоколов, почувствовать, как эта удивительная музыка лечит сердца и успокаивает души. Спасибо представителям духовенства, организаторам, мастерам и всем, кто пришел разделить с нами этот прекрасный день!» — отметила глава Химок Инна Федотова.

Ведущими фестиваля стали телеведущий, актер и режиссер Владимир Глазунов и старший звонарь Георгиевского храма, почетный житель Химок Марианна Савенкова. В программе участвовали ведущие звонари России: игумен Антоний, Екатерина Головизнина, Николай Самарин, Вадим Соловян, Кирилл Наумкин и протоиерей Владимир Наумов. Особый блок посвятили памяти звонаря-учителя Игоря Ковальчука — прозвучали авторские звоны его учеников.

Для гостей работали полевые кухни, кафе и ярмарки, на двух звонницах прошли мастер-классы. Выступили ансамбль Министерства обороны «Юные Александровцы» и солистка Тамара Максимчук, которая впервые исполнила авторскую песню «Гимн фестиваля звонарей». Посетители познакомились с глюкофоном — инструментом, воссоздающим тембральное звучание колоколов.

«Фирсановский Благовест» объединяет людей вокруг сохранения культурных и духовных традиций. Важно, что фестиваль растет и выходит на международный уровень», — отметила лидер Движения общественной поддержки Химок Олеся Климачева. Событие приурочили к празднованию обретения чудотворной Федоровской иконы Пресвятой Богородицы.