Международный фестиваль искусств стартует в Подмосковье 21 июня

Пресс-конференция, посвященная юбилейному международному фестивалю искусств П. И. Чайковского, прошла 3 июня в ТАСС. Программа стартует в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину 21 июня.

Одной из ключевых особенностей фестиваля является то, что он проводится на открытом воздухе. Для этого организаторы установят сцену на Большой поляне музея-заповедника.

Руководит художественным проектом Герой Труда РФ и народный артист СССР Юрий Башмет. Он обратил отдельное внимание, что для него это очень большая ответственность, поскольку Чайковский его любимый композитор с детства. Он также признался, что именно из-за Петра Ильича начал заниматься классической музыкой.

Фестиваль искусств П. И. Чайковского является одним из ключевых культурных событий лета в стране, организуемых в рамках программы «Лето в Подмосковье». По словам заместителя министра культуры и туризма Московской области Павла Родина, регион — лидер по количеству культурных мероприятия, которые проводятся в летний сезон. При этом фестиваль Чайковского стал визитной карточкой Подмосковья.

Фестиваль завершится 30 июня, а приобрести билеты можно на сайте музея.

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