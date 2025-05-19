Международный фестиваль искусств пройдет в Клину с 27 июня по 6 июля

С 27 июня по 6 июля 2025 года в Клину пройдет XI Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. В этом году под художественным руководством маэстро Юрия Башмета мероприятие вновь объединит лучшие музыкальные и театральные коллективы.

Главной площадкой фестиваля традиционно станет Большая поляна Музея-заповедника П. И. Чайковского, где возведут специальную сцену с уникальными декорациями. В программе — шесть разнообразных концертов под открытым небом, включая джазовый вечер с участием международного коллектива KLAZZ BROTHERS & CUBA PERCUSSION и немецкой оперной дивы Симоны Кермес.

Откроет фестиваль 27 июня спектакль-концерт «Видный миру смех и неведомые ему слезы» с участием Евгения Миронова и Марии Смольниковой, которые прочтут отрывки из «Мертвых душ» Гоголя под музыку Шнитке в исполнении оркестра «Новая Россия».

Особое место в программе займет опера «Иоланта» в авторской версии Башмета, которая прозвучит 5 июля в усадьбе Демьяново в рамках традиционного проекта «Ночь Чайковского». В этот же день на главной сцене выступит премьер Большого театра Денис Родькин с балетной программой.

Фестиваль завершится 6 июля грандиозным концертом с участием пианиста Бориса Березовского и скрипача Ло Чаовэня, которые исполнят произведения Чайковского.

Помимо основных концертов, гостей ждут камерные вечера в Мемориальной гостиной, выступления молодых дарований — стипендиатов губернатора Подмосковья, а также специальные проекты: Международная музыкальная академия для одаренных детей и Школа молодых журналистов, пишущих о культуре.

Билеты на все события фестиваля уже в продаже на сайте музея-заповедника и в его кассах.