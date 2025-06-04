Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского стартует в Клину 27 июня

C 27 июня по 6 июля 2025 года музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину встретит XI Международный фестиваль искусств. Событие пройдет под творческим руководством заслуженного деятеля искусства и народного артиста СССР Юрия Башмета. В программе — музыкальные и театральные постановки, балет, опера, джаз, академический вокал, творческие встречи и многое другое.

Для гостей фестиваля подготовили семь больших концертов, которые проведут на уникальной сцене, сделанной по авторским эскизам.

Выступления в формате open air пройдут на открытой площадке Большой поляны. Специальные мероприятия состоятся в Сестрорецком парке.

Также на фестивале организаторы представят образовательные проекты: международную музыкальную академию для одаренных детей и школу начинающих журналистов культуры.

Запланировано и масштабное событие — «Ночь Чайковского» с исполнением оперы «Иоланта» в авторской версии Юрия Башмета.

Зрителей ожидают незабываемые выступления с участием Бориса Березовского, Симоны Кермес, Евгения Миронова, Марии Смольниковой, Дениса Родькина, Игоря Костолевского и многих других известных музыкантов.