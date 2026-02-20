Международный фестиваль единоборств пройдет в Мытищах с 21 по 24 февраля

В Зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоялась торжественная церемония открытия Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского». Соревнования примет «Арена Мытищи» в Подмосковье.

Фестиваль приурочили к 190-летию со дня рождения миссионера и просветителя Японии святителя Николая.

Здесь спорт перестает быть просто состязанием в силе и ловкости. Здесь он становится частью чего-то большего, а именно духовно-нравственного и патриотического воспитания. Фестиваль вносит вклад в укрепление не политических, а духовных и культурных связей между народами.

Глава Министерства физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что фестиваль объединяет массовый и профессиональный спорт.

Церемонию открытия посетили полномочный представитель президента России Игорь Щеголев, зачитавший приветствие от Владимира Путина, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова и министр спорта страны Михаил Дегтярев.

Более пяти тысяч участников. Здесь и дети из воскресных школ, и дети с безграничными, как мы говорим, возможностями — особенные спортсмены. С 2011 года проходит этот уникальный Фестиваль и с каждым годом он расширяется.

С 21 по 24 февраля на татами в Мытищах выйдут юные и взрослые спортсмены. Соревнования пройдут по каратэ, сумо, боевому самбо, киокусинкай, кендо, дзюдо, панкратиону и ряду других дисциплин.

Участие в фестивале примут представители 60 регионов России и 12 стран, включая Белоруссию, Казахстан, Сербию, Индию, Иран, Чили и Кубу.

В рамках спортивного мероприятия также запланированы встречи со знаменитыми спортсменами, мастер-классы, показательные выступления и круглые столы.

Организатором выступает Российский союз православных единоборцев при поддержке Госдумы, Министерства спорта России и правительства Московской области.