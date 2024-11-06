Международный фестиваль боевых искусств пройдет в Раменском

С 16 по 17 ноября в Раменском состоится Четвертый Международный фестиваль «Кубок АНТА». На мероприятии пройдут соревнования по косики карате-до.

Фестиваль стал ежегодной традицией и собирает представителей боевых искусств в спортивном комплексе «Борисоглебский». В этом году событие обещает стать масштабным — ожидается около 1100 участников из 25 регионов России, а также гости из-за рубежа.

Фестиваль проходит под эгидой спортивного бренда ANTA, который стал не только спонсором, но и организатором мероприятия. Победители получат сертификаты на продукцию бренда в официальных магазинах. Все участники соревнований смогут рассчитывать на призы и подарки от компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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