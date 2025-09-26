Международный детский турнир по гольфу прошел в Дмитровском округе

Местом проведения VIII соревнований «Лига будущих чемпионов» стал клуб«Дмитров Гольф Резорт». За награды боролись 17 лучших школьных команд региона и 32 юниора, включая девять спортсменов из Белоруссии.

Центральным событием стал первый в истории официальный матч Россия — Белоруссия среди юниоров. Со счетом 101:85 победу одержала сборная Белоруссии, завоевав переходящий кубок.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что турнир становится доброй традицией, и с каждым годом растет число участников. «Особенно рад приветствовать наших уважаемых гостей из Беларуси. Ваш визит — это знак настоящей дружбы», — сказал Михаил Шувалов.

Заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Перов выразил благодарность за поддержку Федерации гольфа региона и лично губернатору Андрею Воробьеву, а также руководству гольф-клуба за безупречную организацию и теплый прием.

Среди школьных команд победу одержали учащиеся Деденевской школы под руководством тренера Павла Огонькова, показавшие лучший командный результат в 111 ударов. Звание лучшего тренера турнира и переходящий кубок завоевал Алексей Хромов.