Международный детский турнир по футболу пройдет в Химках

С 9 по 12 августа в Химках пройдет традиционный Международный детский футбольный турнир «Кубок Акинфеева». За главный приз поборются 20 команд из России, Беларуси и Узбекистана.

В программу спортивного праздника войдут соревнования в авторских дисциплинах Игоря Акинфеева. Кипербол объединяет классический футбол с обязательной серией пенальти, а кипербатл — это дуэль вратарей.

«„Кубок Акинфеева“ — это не просто турнир, а настоящий праздник футбола для детей. Химки снова становятся центром притяжения для молодых спортсменов из разных стран. Такие события развивают спорт, укрепляют дружеские связи и дают шанс талантливым ребятам заявить о себе», — сказал лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Финальные матчи и гала-игра между командами «Семья ЦСКА» и «Сборная России — 2008» состоятся 12 августа на «Арене Химки». Турнир проводится с 2018 года и за восемь лет вырос в масштабное спортивное событие.

«Приятно осознавать, что цели, которые мы обозначили в самом начале, сохраняются и сейчас. Все эти годы я вижу горящие глаза ребят, старающихся проявить себя и победить», — отметил Игорь Акинфеев.

Соревнования направлены на выявление сильнейших детско-юношеских команд и перспективных футболистов, а также на повышение конкурентоспособности российского спорта на мировой арене.