Международный день учителя отметили в Балашихе

Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню учителя, прошло во Дворце культуры «Балашиха» при участии председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова и главы городского округа Сергея Юрова. Более 100 педагогов Балашихи были отмечены специальными наградами за высокие профессиональные достижения и вклад в развитие образования.

«В наших школах работает множество уникальных педагогов, которые душой и сердцем болеют за общее дело. Благодарю вас за плодотворный труд и профессионализм, а также администрацию округа, благодаря которой образование в Балашихе сделало большой шаг вперед», — отметил Игорь Брынцалов.

В церемонии награждения также приняли участие депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев и председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Председатель Мособлдумы вручил 52 педагогам города почетные грамоты Московской областной Думы и Министерства образования Российской Федерации.

«Учить, воспитывать и давать дорогу в жизнь нашей молодежи — это сложная и ответственная миссия, с которой наши педагоги справляются на отлично. Спасибо вам за труд и преданность своему делу», — сказал Сергей Юров.

В образовательных учреждениях Балашихи работают более шести тысяч педагогических работников. В 2025 году 29 учителей стали победителями и призерами региональных и всероссийских профессиональных конкурсов.

Пять педагогов получили денежные поощрения от Губернатора Московской области за выдающиеся достижения. По итогам ЕГЭ 28 учителей подготовили выпускников, получивших максимальные баллы.