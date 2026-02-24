Международный день родного языка отметили в Московской области

Более 200 тысяч школьников, студентов, педагогов и родителей приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню родного языка в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Советники директоров по воспитанию совместно с учениками школ и учреждений среднего профессионального образования провели интерактивную игру «Суд над неологизмами». В ходе мероприятия ребята обсудили влияние новых слов на современный русский язык. Настольная игра «Лингвистический шторм» помогла школьникам и студентам закрепить знания о языке и устойчивых выражениях, а также обогатить свой словарный запас.

Участники проекта «Навигаторы детства» присоединились к онлайн-акции «Как говорится». В ее рамках ребята поделились своими любимыми словами, выражениями и пословицами на родных языках и диалектах.

Младшие школьники вместе с советниками директоров по воспитанию приняли участие в игре-пантомиме «Ожившие пословицы». Разбившись на команды, дети объясняли смысл известных выражений с помощью жестов и мимики, а остальные угадывали их.

Кроме того, «Орлята России» приняли участие в конкурсе рисунков «Обложка для книги», организованном классным руководителем. Мероприятие было посвящено 120-летию со дня рождения русской поэтессы Агнии Львовны Барто. Участники создавали обложки для детских произведений или иллюстрации по мотивам творчества писательницы.