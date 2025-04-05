Международный день птиц отметили в Химках

Познавательную лекцию в Центральной городской библиотеке провели в Химках к Международному дню птиц. Гости увидели фотовыставку и приняли участие в мастер-классе.

Познавательное мероприятие провела биолог Анжелика Соколова. Она рассказала о разновидностях птиц, их жизни и среде обитания. Юные посетители вырезали детали из бумаги, которые потом собрали в уникального пернатого.

Кроме того, Ксения Соварцева организовала персональную выставку фотографий. В экспозиции представили 40 снимков птиц разных видов. Работы можно увидеть до 9 апреля.

Главные цели мероприятия — привлечь внимание жителей к охране птиц и вызвать интерес к природе. В Химках регулярно проводят познавательные лекции и мастер-классы на разные темы. Для гостей выступают специалисты в сфере экологии, культуры, образования, медицины и многие другие.